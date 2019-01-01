"أبل" تحدث جهازي "ماك بوك أير" و"ماك بوك برو" بمواصفات فنية جديدة

حدثت شركة "أبل" الأمريكية رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، حاسبيها "ماك بوك أير" و"ماك بوك برو" المزود بشاشة عرض مقاسها 13 بوصة، بمجموعة جديدة من المواصفات الفنية مثل شاشة العرض "ترو تون ريتينا" لحاسب "أير"، ومعالجات الجيل الثامن رباعية النوى لحاسب "برو".

وأصبح جهاز "ماك بوك برو" يأتي أيضا مزودا بلوحة اللمس "تاتش بار" و"تاتش آي دي" وشاشة عرض "ترو تون ريتينا"، إلى جانب الرقاقة الأمنية "أبل تي 2 سيكيورتي".

كما قدمت الشركة سعرا مخفضا على كلا الجهازين لطلاب الجامعات، ومن المتوقع طرحهما بالأسواق بداية من 25 يوليو الجاري.