ستريكوفا وسفيتولينا تتأهلان لنصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

تأهلت التشيكية باربورا ستريكوفا لنصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، عقب الفوز على البريطانية جوانا كونتا بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-1.

وتواجه ستريكوفا في الدور المقبل الأمريكية سيرينا ويليامز.

كما صعدت لنفس الدور والأوكرانية يلينا سفيتولينا على حساب التشيكية كارولينا موتشوفا بمجموعتين بواقع 7-5 و6-4 لتواجه في الدور المقبل الرومانية سيمونا هاليب.