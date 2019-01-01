الباز: مجدي يعقوب شخص يجب أن يضعه كل مصري في قلبه

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن العالم الدكتور مجدي يعقوب، يجب أن يضعه كل مصري في قلبه، وأن يحمل له كل تقدير واحترام من كل إنسان.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن مستشفى النصر للأطفال في بورسعيد، ضمن التأمين الصحي الشامل، تم إنشاء وحدة للقلب بها، وأطلق عليها اسم مجدي يعقوب.

وأكد "الباز"، أن الدكتور مجدي يعقوب استقبل اليوم فريق تمريض، يعمل في مستشفى النصر، لتدريبه على التعامل مع الحالات المصابة بالقلب، وأشرف على تدريب طاقم التمريض بنفسه، رغم تقدمه في السن، متابعا: "واحد زيه كان قال أتقاعد واستريح، ورغم كدة مصر على البذل والعطاء".