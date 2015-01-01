وزير الاقتصاد الألماني يحذر في أمريكا من تصعيد الصراع الإيراني

حذر وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، من تصعيد الصراع الإيراني. وخلال زيارته في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الثلاثاء إنه لا يمكن أن يكون لأحد مصلحة في تصعيد الصراع.



وأضاف التماير أن الاتفاق النووي مع إيران أوجد " هدوءَ هشا" في المنطقة، مشيرا إلى أن كل تصعيد للصراع سيقود إلى الطريق الخطأ " وآمل في أن يتم التمكن من منع المزيد من التصعيد".



ورأى التماير أن العقوبات الأمريكية على إيران لها تأثيرات على الشركات الألمانية، وكانت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية أعلنت مؤخرا عن تراجع أنشطة الشركات الألمانية في إيران.



تجدر الإشارة إلى أن إيران أعلنت خلال الأيام العشرة الماضية مخالفتها لشرطين محوريين في الاتفاق الموقع في.2015



وكانت المخالفة الأولى قد تمثلت في إعلان إيران أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 67ر3 قد تخطى مستوى الـ 300 كيلوجرام المنصوص عليه في الاتفاق. ومثّل هذا المرحلة الأولى من خفض التزامات إيران بالاتفاق.



وتمثلت المخالفة الثانية في إعلان إيران أول أمس الأحد رفع تخصيب اليورانيوم فوق مستوى 67ر3% المنصوص عليها في الاتفاق.



وتسعى إيران من خلال الخروج الجزئي من الاتفاق إلى دفع الدول المتبقية معها في الاتفاق الدولي إلى التعاون الاقتصادي معها، غير أن هذا الهدف صعب تحقيقه في ظل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وإعلانها عقوبات قوية على إيران منها عقوبات على صادرات النفط الإيراني.