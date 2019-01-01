"العربية للطيران المدني" تنظم دورة "قانون الجو" في أكتوبر

تنظم المنظمة العربية للطيران المدني، دورة تدريبية حول "قانون الجو"، وذلك في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر القادم، بمكتب المنظمة في القاهرة.

وذكرت المنظمة -على صفحتها الرسمية - أن الدورة تهدف إلى تزويد المشاركين بالاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تنظم النقل الجوي والطيران المدني بوجه عام، وهو ما سيمكنهم من أداء وتطبيق القوانين الدولية في مجال الطيران المدني.

وتعتبر المنظمة العربية للطيران المدني إحدى المنظمات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية التي تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني وتطويره، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة 22 دولة.