ارتفاع أرباح "تاتا كونسلتانسي" الهندية للخدمات الاستشارية خلال الربع الأول

أعلنت شركة الخدمات الاستشارية الهندية"تاتا كونسلتانسي سيرفسز ليمتد" ارتفاع أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي.



بلغت أرباح الشركة خلال الربع الأول 17ر1 مليار دولار بما يعادل 31ر0 دولار للسهم، مقابل 08ر1 مليار دولار بما يعادل 28ر0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.



في الوقت نفسه، زادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول بنسبة 7ر8% إلى 49ر5 مليار دولار مقابل 05ر5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي