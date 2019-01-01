إنقاذ 70 مهاجر قبالة السواحل التونسية

أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي الثلاثاء إنقاذ أكثر من 70 مهاجرا قبالة سواحل تونس كانوا أبحروا من ليبيا نحو إيطاليا، من دون الإشارة إلى وقوع ضحايا.



وجرى إنقاذ 71 مهاجرا في المياه التونسية قبالة جزيرة قرقنة (شرق) بعدما انطلقوا من شواطىء مدينة زوارة الليبية (غرب)، فيما كان قاربهم يتعرّض لخطر الغرق إثر دخول المياه إليه، وفق المتحدث حسام الدين الجبابلي.



وأوضح لفرانس برس أنّ من بين الذي جرى انقاذهم منهم 37 بنغلادشيًا وثمانية مغاربة وسبعة جزائريين وأربعة سودانيين وتشاديين وتونسياوأشار إلى انّ الجميع سالمون.



وجرى في الأسابيع الأخيرة إنقاذ عشرات المهاجرين قبالة السواحل التونسية، وكانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا انطلاقا من غرب ليبيا، فيما سجّلت عدّة حوادث غرق.



وفي الأسبوع الماضي تمّ العثور على 16 جثة قبالة شواطىء جنوب تونس كان مركبهم قد غرق وعلى متنه أكثر من 80 راكبا.



وتتكرر حوادث غرق القوارب التي تقل المهاجرين قبالة السواحل الليبية وخصوصا في الصيف.