الباز يكشف تفاصيل منح الشهيد عمر القاضي العضوية الشرفية بـ"قضايا الدولة"

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بقرار منح هيئة قضايا الدولة أسرة الشهيد عمر القاضي، العضوية الشرفية.

وقال خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور": "هيئة قضايا الدولة، كانوا عاملين مسابقة للتعيين، واجتمعوا لفرز أوراق دفعة 2014 كلية حقوق والنظر فيها، فوجدوا فيها اسم الشهيد عمر القاضي، وعلى الفور قرروا يتعاملوا معه كعضو لهيئة قضايا الدولة، ومنحوا عائلته العضوية الشرفية، وأسرته أعضاء في النادي، ودرع هيئة قضايا الدولة"، مؤكدا أنه قرار إنساني وراقي جدا.

وتابع: "اللي حصل ده بيقول احنا عندنا الشباب طموح، وفي نفس الوقت يقدم روحه فداءا لهذا الوطن، فعمر من رجال وزارة الداخلية، وفي نفس الوقت كان مقدم للحصول على وظيفة بهيئة قضايا الدولة".