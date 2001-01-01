آرسنال يعين لاعبه السابق ايدو رئيسًا للإدارة الفنية

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي اليوم الثلاثاء، تعيين لاعب خط وسط الفريق الأسبق، ايدو، رئيسًا للإدارة الفنية لكرة القدم.

وذكر آرسنال أن ايدو سوف يضيف خبرة قيمة لمنصبه الجديد، بعدما أنجز وظيفة مماثلة مع المنتخب البرازيلي.

وذكر آرسنال في بيان أن ايدو "سينسق العمل بين مجموعة تدريب الفريق الأول والأكاديمية واستكشاف اللاعبين، وضمهم من أجل الإشراف على البناء المستمر وتعزيز الفريق بشكل فعال".

وانضم إيدو إلى آرسنال في 2001 وكان جزءًا من الفريق "الذي لا يقهر" والذي فاز بلقب الدوري بدون خسارة في موسم 2003 2004.

وقال راؤول سانليهي رئيس قطاع الكرة أن ايدو كان "الجزء الأخير والأهم في بانوراما تطويرنا للبنية الأساسية الجديدة لكرة القدم لدفعنا للأمام".

وأضاف: "سيعمل عن قرب مع المدرب أوناي إيمري ومدربي الفريق الأول، وسيلعب دورا مهما في قيادة رؤيتنا لكرة القدم وسيتابع فلسفتنا المتينة في جميع أنشطة كرة القدم الخاصة بنا".

وكان ايدو يعمل مديرا للكرة في نادي كورينثيانز البرازيلي قبل أن يتولى منصب المنسق العام للمنتخب البرازيلي.