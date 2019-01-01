فرنسا تحذر تركيا من التنقيب عن الغاز شرق المتوسط وتعلن دعمها لقبرص

حذرت وزارة الخارجية الفرنسية، تركيا من انتهاك سيادة قبرص، داعية إياها إلى احترام جارته وعدم زعزعة "الاستقرار الإقليمي"، عبر تنفيذها عمليات تنقيب عن الغاز قبالة سواحل الجزيرة.



وكشفت آغنيس فون دير مول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم الثلاثاء، عن أن تركيا أعلنت عن عمليات تنقيب جديدة بمنطقة شرق المتوسط بما في ذلك مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية، وذلك وفق قناة "العربية".



وطالبت دير مول تركيا باحترام قوانين البحار مشددة في الوقت ذاته على تضامنها مع قبرص التي يجب احترام سيادتها.



وأضافت: "ندعو تركيا لتفادي أي عمل سيكون مخالفا للقانون ويعرض الاستقرار الإقليمي للخطر".



وأرسلت تركيا في يونيو الماضي سفينة ثانية لإجراء عمليات تنقيب قبالة سواحل قبرص، بعد أن أرسلت السفينة "فاتح" للتنقيب في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.