رئيس الحكومة التونسية يُشيد بدعم الصين لبلاده

أشاد رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، عن تقديره للدعم الذي تقدمه الصين لبلاده، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، مع سفير الصين لدى تونس وانج ون بين.



وقالت رئاسة الحكومة التونسية في صفحتها على شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إنه تم خلال هذا الاجتماع تطور العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بين تونس وجمهورية الصين الشعبية.



وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الحكومة التونسية عن أمله في أن تعزز الصين مشاركتها في البناء الاقتصادي في تونس، لافتا في هذا السياق إلى أن العلاقات التونسية - الصينية شهدت نموا متزايدا خلال السنوات الأخيرة.



كما أعرب أيضا عن أمله في أن تواصل الصين مساهماتها في تنفيذ المشاريع الكبيرة، مثل تشييد الطرق السريعة، ومد السكك الحديدية وبناء الجسور وغيرها من مشاريع البنى التحتية الأساسية لتطوير المناطق الاقتصادية في تونس.



وأكد أن تونس ستعمل على تسهيل تنفيذ مشاريع التعاون مع الصين التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية التي تتطور باستمرار.



يشار إلى أن تونس والصين وقعتا في يوليو 2018، مذكرة تفاهم بشأن مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها الصين في العام 2013 بهدف حشد جهود العالم لإطلاق طريق جديد نحو تقاسم التنمية والازدهار