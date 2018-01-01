وزير السياحة اللبناني: الحركة السياحية في بيروت تسجل أرقاما مشجعة

أعلن وزير السياحة اللبناني اواديس كيدانيان اليوم (الثلاثاء) أن الحركة السياحية في لبنان سجلت أرقاما مشجعة جدا في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.



وأعرب كيدانيان في تصريحات للصحفيين بعد اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون عن أمله في زيادة عدد السياح إلى لبنان في الشهر الحالي وشهر أغسطس المقبل.



وقال إنه عبر للرئيس عون عن "هواجس القطاع السياحي نتيجة أحداث جبل لبنان الأخيرة" موضحا أنه "في حال لم يتم ضبط نتائجها، فهناك تخوف من تأثيراتها على القطاع السياحي، بسبب الهواجس الموجودة والتي لم تؤد حتى الآن إلى إلغاء في الحجوزات".



وكانت منطقة (عاليه) السياحية في جبل لبنان قد شهدت توترا وأعمال قطع طرق في وقت سابق من هذا الشهر وإطلاق مسلحين النار على موكب وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب مما أدى إلى مقتل اثنين من مرافقيه وتداعيات انعكست صراعا بين قوى حزبية وأزمة سياسية في البلاد.



ونقل كيدانيان عن الرئيس عون طمأنته بأن الأمور تسير على المسار الصحيح وتخطي الأزمة في وقت قريب، بفضل الجهود التي يقوم بها بالتعاون مع رئيسي البرلمان ومجلس الوزراء".



وأعرب كيدانيان عن أمله في ألا تتكرر مثل هذه الحوادث، مشيرا إلى إنه إذا بقي الوضع الأمني مستقرا لبقية هذا العام، فسوف يسجل لبنان رقما قياسيا في عدد السياح الوافدين هذا العام.



وحول إحصائيات أعداد السياح، أشار إلى إنه " تم خلال 3 اشهر تسجيل أن بعض الدول الاوروبية يأتي رعاياها إلى لبنان بأعداد كبيرة، ومنها فرنسا التي بلغ نمو الوافدين منها نسبة 30 في المئة مقارنة بالسنة الماضية" مشيرا إلى "ارتفاع أعداد الوافدين الروس بنسبة 127 في المئة".



وقال إن لبنان شهد زيادة بنسبة 100% في عدد السياح السعوديين إلى لبنان في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مقارنة بعام 2018.



وأضاف أن السياح من مصر والكويت زادوا بنسبة 60 و28 في المئة فيما انخفضت أعداد السائحين من الأردن بسبب صعوبة وصولهم إلى لبنان من طريق البر.



يذكر أن عدد السياح الوافدين إلى لبنان في العام 2018 قد بلغ مليوني زائر وأن المساهَمة الإجمالية لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي في لبنان خلال العام نفسه بلغت 19.1 في المئة ما يوازي حوالي 10.4 مليار دولار أمريكي