مانشستر يونايتد يحصل على الإذن للتفاوض مع ليمينا

أوضحت صحيفة تايمز سبورت أن فريق مانشستر يونايتد قد حصل على الإذن من فريق ساوثامبتون لكي يتفاوض بشكل مباشر مع اللاعب ليمينا.



ماريو ليمينا صاحب الـ 25 عامًا يعد من لاعبي الوسط أصحاب المستوى الجيد في الدوري الإنجليزي الممتاز ولكن ردة الفعل الأولى من الجماهير توضح حالة من عدم الرضا على الصفقة.



الجابوني يقدم أداء لا بأس به ولكنه أفضل على الصعيد الهجومي أكثر منه الدفاعي وسيكلف خزائن الشياطين الحمر مبلغًا قدره 20 مليون جنيه إسترليني، وقد يكون جلبه لغرض المداورة فقط مع لاعبي الوسط الحاليين في مانشستر يونايتد.



مانشستر يونايتد رحل عنه في الموسم الماضي مروان فيلايني ثم رحل أندير هيريرا هذا الصيف بعد إنتهاء عقده، لذا فمن المنطقي أن يكون هناك صفقتين في خط الوسط وقد يكون ليمينا أحدهما.



يُذكر أن مانشستر يونايتد مهمتم كذلك بخدمات برونو فيرنانديس لاعب سبورتينج لشبونة وكذلك سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو.