الزمالك يجهز مفاجأة في القمة أمام الأهلي

ينوي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة خالد جلال، إحداث مفاجأة في لقاء القمة أمام الأهلي بالجولة الختامية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وقدمت لجنة المسابقات موعد القمة لتقام في برج العرب 28 يوليو بدلًا من 30 من الشهر نفسه.



خالد جلال ينوي الدفع بالجناح الموهوب مصطفى فتحي خلال مواجهة القمة، خاصةً أنه اقترب من التعافي من الإصابة التي لحقت به.



ويتصدر الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز بفارق 5 نقاط عن الزمالك.