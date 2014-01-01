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رياضة

رسميًا.. فياريال يتعاقد مع ظهير ليفربول

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 08:20 م
ألبيرتو لويس مورينو
ألبيرتو لويس مورينو مدافع ليفربول
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أعلن نادي فياريال الإسباني رسميًا تعاقده مع الظهير الأيسر ألبيرتو لويس مورينو مدافع ليفربول الإنجليزي وإشبيلية الإسباني السابق.

ونشر نادي فياريال الإسباني بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت وحساباته الشخصية الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، أكد فيه تعاقده مع ألبيرتو مورينو في صفقة انتقال حر.

وفاز نادي فياريال بتوقيع الظهير الأيسر الإسباني ألبيرتو مورينو على قعد مدته 5 مواسم كاملة يمتد حتى صيف عام 2020 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع ليفربول الإنجليزي.

ولعب ألبيرتو مورينو في صفوف ليفربول 5 مواسم منذ عام 2014 وحتى صيف العام الحالي 2019 بعد انتقاله إليه من صفوف إشبيلية، ليعود إلى إسبانيا مرة أخرى من بوابة فياريال.

وكان ألبيرتو مورينو جزءًا من فريق ليفربول الذي حقق لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المنتهي عل الرغم من عدم اعتماد كلوب عليه، ليقرر الردز عدم تجديد عقده ورحيله بشكل مجاني.

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