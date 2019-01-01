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رياضة

تعرف على أكثر ملاعب أمم أفريقيا استقبالا للأهداف

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 08:19 م
جريدة الدستور
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تواصلت الإثارة في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالوصول إلى دور الـ 16، حيث أنه باستثناء 3 مباريات فقط حسمها التعادل السلبي، فإن الغزارة التهديفية كانت موجودة في أغلب اللقاءات، حتى في الأدوار الحاسمة التي يغلب عليها الحذر.

وتقام مباريات البطولة على 6 ملاعب هي القاهرة والسلام والدفاع الجوي، إضافة إلى الإسكندرية والإسماعيلية والسويس.

ويعد استاد الدفاع الجوي هو أكثر الملاعب التي شهدت أهدافا، حيث تم تسجيل 25 هدفا عليه، بفارق كبير عن أقرب الملاعب الأخرى، حيث يأتي في المركز الثاني استاد الإسكندرية الذي شهد تسجيل 18 هدفا عليه، أما استاد القاهرة فجاء في المركز الثالث بـ 11 هدف عليه، ثم السويس 10 أهداف وفي المركز الخامس استاد السلام 9 أهداف، بينما كان أقل الملاعب على الإطلاق من حيث تسجيل الأهداف استاد السويس الذي شهد 8 أهداف فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن استاد الدفاع الجوي هو أكثر الملاعب التي استقبلت مباريات خاصة أنه قد تم توزيع عليه مباريات الجولة الثالثة للمجموعتين الثالثة والرابعة لإقامة مباراتين في نفس التوقيت.

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