سان جيرمان يعاقب نيمار بعد تغيبه عن التدريبات

قررت ادارة نادي باريس سان جيرمان معاقبة اللاعب البرازيلي نيمار بعد تغيبه عن التدريبات الاستعادادية لفريق العاصمة الفرنسي للموسم الجديد.



اللاعب البرازيلي هو الصفقة الأغلى في التاريخ حتى الآن منذ استقطابه من برشلونة منذ صيفين، ومع ذلك لم يحقق الهدف الأول للفريق الباريسي بعد وهو تحقيق دوري أبطال أوروبا.



ووفقًا لشبكة يو أو إل إسبورتي الإخبارية البرازيلية فإنه قد تم بالفعل تغريم نيمار بمبلغ قدره 375 ألف جنيه إسترليني بعد تغيبه عن أول تدريبات باريس سان جيرمان هذا الصيف.



يُذكر أن فريق باريس سان جيرمان مستعد لتقبل فكرة رحيل نيمار عن الفريق مثلما صرح المدير الرياضي ليوناردو، ولكن الأمر قد يتطلب بعض الوقت والكثير من المال.