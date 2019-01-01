سولشاير يطالب لوكاكو بالبقاء ويعده بفرصة أكبر في الموسم المقبل

طالب أوليه جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بقاء لاعبه روميلو لوكاكو في النادي الإنجليزي، الموسم المقبل وعدم الرحيل.



لوكاكو ارتبط بشدة بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، ولكن لم يتم التوصل لأي اتفاق، وشارك اللاعب في تدريبات الشياطين الحمر استعدادا للموسم الجديد.



صحيفة "ّذا صن" الإنجليزية، أكدت بأن المدرب النرويجي تحدث مع لوكاكو في أول تجمع لمانشستر يونايتد استعدادا للموسم الجديد، وأخبره بمواصلة العمل وطالبه بالبقاء لمدة عام آخر.



وأكد سولشاير للوكاكو بأنه سيكون له دور أكبر في الموسم المقبل، بجانب ماركوس راشفورد في هجوم الفريق، من اجل اثبات نفسه مرة أخرى ومساعدة الفريق للوصول إلى دوري الأبطال.



مانشستر يونايتد يرفض رحيل لوكاكو بأقل من 75 مليون جنية استرليني، المبلغ الذي دفعه مانشستر يونايتد قبل عامين لإيفرتون للحصول على خدمات البلجيكي.