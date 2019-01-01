باريس سان جيرمان يقرر التفاوض مع برشلونة بشأن نيمار

قرر نادي باريس الاستماع لعروض برشلونة لضم نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن بشروط خاصة لابرام الصفقة.



نيمار غاب عن تدريبات باريس سان جيرمان استعدادا للموسم الجديد، مما استنكره النادي في بيانه الرسمي، قبل أن يرد والد اللاعب ويؤكد بأنه حصل على إذن حتى يوم 15 يوليو الجاري.



صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت بأن باريس سان جيرمان يدرك بأن نيمار لن يتواجد في الموسم المقبل بملعب بارك دي برانس، لذلك قرر الاستماع لعروض برشلونة.



وأشارت الصحيفة إلى أن باريس يسعى لتعزيز وسط ملعبه، بالتعاقد مع لاعب وسط دفاعي 6، ويريد أن يحصل على الأموال اللازمة لتمويل الصفقة، خاصة وأن أحد أهم الأهداف، كاسيميرو لاعب ريال مدريد.



وأبرزت الصحيفة شروط باريس سان جيرمان، حيث يطالب النادي الفرنسي نظيره الإسباني بتقديم 222 مليون يورو وأكثر، وعدم قبول أي عرض يتضمن أي لاعب في الفريق.



وكانت تقارير صحفية إسبانية أشارت إلى أن ديمبلي وكوتينيو، الأقرب للدخول في عرض برشلونة لباريس سان جيرمان، لكن النادي الباريسي يرفض ذلك.



برشلونة لا يمكنه أن يدفع هذا المبلغ، خاصة وأن هدفه الآخر هو التعاقد مع جريزمان، ولا يمكنه أن يرصد مبالغ خيالية بهذه الطريقة، وليس لديه القوة المالية اللازمة.