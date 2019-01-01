غدا.. مؤتمران صحفيان لمدربى مدغشقر وتونس قبل مواجهة دور الثمانية

يعقد الفرنسي نيكولاى ديبوى المدير الفني لمنتخب مدغشقر مؤتمرا صحفيا غدا الاربعاء عن مباراة تونس المقبلة في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية توتال مصر ٢٠١٩ وذلك فى استاد السلام في الثانية عشر ظهرا.

ويستعد منتخب مدغشقر لمواجهة نظيره التونسي في التاسعة مساء الخميس المقبل على استاد السلام، في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية توتال مصر ٢٠١٩.

وفي الواحد إلا الربع من ظهر غد الاربعاء، يعقد الفرنسي الان جريس المدير الفني لمنتخب تونس مؤتمرا صحفيا في نفس القاعة، بعد مؤتمر ديبوى، ليتحدث عن مواجهة مدغشقر مفاجأة البطولة واستعداداته لهذا اللقاء الصعب.