الاتحاد المغربي يكشف حقيقة إيقاف فوزي لقجع بسبب مباراة الزمالك

أصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانًا رسميًا لنفي إيقاف رئيسه فوزي لقجع بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف.



وترددت أنباء عن اتخاذ اللجنة التأديبية بالكاف قرارًا بإيقاف رئيس الاتحاد المغربي نظرًا لاعتدائه بالضرب على الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما في مباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.



ـ بيان الاتحاد المغربي لكرة القدم

تنفي الجامعة الملكية المغربية كل الشائعات التي تم تداولها يومه الثلاثاء 9 يوليوز 2019 بشأن خبر توقيف السيد فوزي لقجع، رئيس الجامعة من طرف اللجنة التأديبية التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم، على خلفية المباراة التي جمعت بين فريقي الزمالك المصري ونهضة بركان برسم إياب نهائي كأس الإتحاد الإفريقي.



يشار إلى أن اللجنة التأديبية التابعة للكاف ستعقد اجتماعها في هذا الموضوع بحضور السيد فوزي لقجع في الأيام المقبلة.