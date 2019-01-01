مسؤول بارز: الصين تعارض بشدة بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان

ذكر مسؤول صيني بارز اليوم (الثلاثاء) أن الصين مستاءة إلى حد كبير من بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان وتعارضها بشدة، وقد وجهت احتجاجات شديدة للجانب الأمريكي.



وأدلى يانج جيه تشي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات عندما اجتمع مع إيجور إيفانوف، رئيس مجلس الشؤون الدولية الروسي ووزير الخارجية الروسي الأسبق.



وجاءت تعليقات يانج ردا على تخطيط الولايات المتحدة لبيع أسلحة بقيمة 2.22 مليار دولار إلى تايوان، ومن بينها دبابات من طراز ام1 أيه 2 إبرامز وصواريخ ستينجر المضادة للطائرات.



وأوضح يانج أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين. وإن مبيعات الأسلحة الامريكية لتايوان تنتهك مبدأ صين واحدة والبيانات الصينية - الأمريكية المشتركة الثلاثة، ويقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية، ويعرض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان للخطر.



وقال إن "مسالة تايوان شأن داخلي للصين ولا تسمح بأي تدخل خارجي". و"إن إرادة الحكومة الصينية والشعب الصيني وتصميمهما على حماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي يتسمان بالصلابة والرسوخ".



وذكر يانج أن الصين تحث الولايات المتحدة على الفهم الكامل لأضرار مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان والالتزام بمبدأ صين واحدة والبيانات الصينية - الأمريكية المشتركة الثلاثة، والتصحيح الفوري للأخطاء وإلغاء مبيعات الأسلحة وقطع العلاقات العسكرية مع تايوان لتجنب الإضرار بالعلاقات الثنائية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.