الثلاثاء 09 يوليه 2019 الموافق 06 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

مسؤول بارز: الصين تعارض بشدة بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 08:16 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
طباعة
ذكر مسؤول صيني بارز اليوم (الثلاثاء) أن الصين مستاءة إلى حد كبير من بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان وتعارضها بشدة، وقد وجهت احتجاجات شديدة للجانب الأمريكي.

وأدلى يانج جيه تشي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات عندما اجتمع مع إيجور إيفانوف، رئيس مجلس الشؤون الدولية الروسي ووزير الخارجية الروسي الأسبق.

وجاءت تعليقات يانج ردا على تخطيط الولايات المتحدة لبيع أسلحة بقيمة 2.22 مليار دولار إلى تايوان، ومن بينها دبابات من طراز ام1 أيه 2 إبرامز وصواريخ ستينجر المضادة للطائرات.

وأوضح يانج أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين. وإن مبيعات الأسلحة الامريكية لتايوان تنتهك مبدأ صين واحدة والبيانات الصينية - الأمريكية المشتركة الثلاثة، ويقوض سيادة الصين ومصالحها الأمنية، ويعرض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان للخطر.

وقال إن "مسالة تايوان شأن داخلي للصين ولا تسمح بأي تدخل خارجي". و"إن إرادة الحكومة الصينية والشعب الصيني وتصميمهما على حماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي يتسمان بالصلابة والرسوخ".

وذكر يانج أن الصين تحث الولايات المتحدة على الفهم الكامل لأضرار مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان والالتزام بمبدأ صين واحدة والبيانات الصينية - الأمريكية المشتركة الثلاثة، والتصحيح الفوري للأخطاء وإلغاء مبيعات الأسلحة وقطع العلاقات العسكرية مع تايوان لتجنب الإضرار بالعلاقات الثنائية والسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

موعد جديد لمباراة القمة في الدوري

منذ ساعة و 18 دقيقة

حسين الشحات يكشف موقفه من العودة للدوري الإماراتي

منذ حوالي 14 ساعة

فى خدمتك.. تعرف على طريقة إعادة بطاقة التموين الموقوفة

منذ حوالي 16 ساعة

حسام البدرى يكشف حقيقة رحيل قفشة وعبدالله السعيد إلى الزمالك

ads

الصور

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

زواحف مصرية ومستوردة فى معرض الهواة بحديقة عرب المحمدى

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

ads

الأكثر قراءة

أجيري يفضح مسئولي الجبلاية: "يخفون نصف راتبي"

موعد جديد لمباراة القمة في الدوري

الزمالك يجهز مفاجأة في القمة أمام الأهلي

"وجوه لا يطيقها الجمهور".. هل يحترم أحمد شوبير نفسه ويعتزل الإعلام؟

ستوديو

مدير صندوق العشوائيات يتوعد أهالي مشروع "روضة السيدة": "مش هطبطب على حد"

شهيرة تتخلى عن الحجاب في أحدث ظهور لها.. صورة

بعد الفوز بتسعة أهداف.. الأهلي يكافئ لاعبيه بالتجول في شوارع إسبانيا (صور)

الديهي يكشف فضيحة جديدة لتميم: اجتمع مع صاحب أكبر شبكة دعارة في العالم

ads

رياضة

اتحاد الكرة المغربي يعلن 6 أندية تمثلهم أفريقيًا وعربيًا

ستريكوفا وسفيتولينا تتأهلان لنصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

خالد جلال يقود تدريبا تكتيكيا للاعبي الزمالك

آرسنال يعين لاعبه السابق ايدو رئيسًا للإدارة الفنية

الرئيس نيوز

"النواب": إلزام الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه "أموال التأمينات"

محادثات سرية بين إيران وأمريكا في إقليم "كردستان العراق"

رفع الحصانة عن نائب متهم بتلقي رشوة 2 مليون جنيه

"المالية" تتجه لزيادة الضريبة على السجائر لـ75% من قيمة العلبة

منوعات

خسارة العالم من القرصنة المعلوماتية بالمليارات

الكشف عن فائدة ميجان ماركل للعائلة الملكية

العلماء يكشفون سر طول العمر

معجبون ينتقمون من مؤلفي سيناريو "صراع العروش"

كشكول

جامعة مطروح تبحث سبل "التحول الرقمي"

قنا الأزهرية تقيم ورش جديدة للحصول على شهادات الجودة والاعتماد

"ريادة الأعمال والشركات الناشئة فى التكنولوجيا الحيوية" ندوة بعلوم حلوان

تعرف على تكلفة الدراسة في الشعبة الإسلامية بالأزهر

إسلام سياسي

فرنسا والجزائر توحدان صفوفهما ضد الإخوان

الإفتاء في مؤتمرها العالمي في أكتوبر: تناقش 4 محاور لاستثمار الخلاف الفقهي

وسائل أعلام تركية تنتقد أردوغان بسبب أخونة طلاب الجامعات

منشقة إخوانية : نقبل المراجعات الفكرية في السجون بشروط

مقالات الرأي
ولاء الشيخ
تعاون لا صدام
لواء.حمدى البطران
السيرة الهلالية
محمد العسيري
محمد العسيرى يكتب :الصعيد الجديد
ماجد حبته
سمكرية.. سفراء وجواسيس
المزيد
ads

الثقافة

المركز الثقافي بطنطا يناقش إبداعات شباب الدلتا

"المنصورة للموسيقى العربية" تتألق في معرض دمياط للكتاب

ثقافة شمال سيناء ينظم ندوة "دور المرأة السيناوية"

"يوسف السباعي مسيرة حياة" فى ثقافة السويس

صفحتنا ع الفيس بوك