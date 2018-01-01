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عالم

القضاء الأمريكي يمنع ترامب من حظر متابعيه على "تويتر"

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 07:48 م
ترامب
ترامب
أ ش أ
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أيدت محكمة استئناف أمريكية، اليوم الثلاثاء، حكمًا أصدرته محكمة أدنى درجة في عام 2018 يقضي بعدم السماح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر الأشخاص المتباعين له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ووجدت المحكمة أن التعديل الأول للدستور لا يسمح للرئيس الأمريكي بحظر الأشخاص من الحوار المفتوح عبر الإنترنت، لكونهم أعربوا عن أراء تخالف وجهة نظره الشخصية، حسبما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وكان ترامب حظر العام الماضي مستخدمين وهو ما دفعهم إلى رفع دعاوى قضائية لإلغاء الحظر الذي فرضه على حساباتهم.

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