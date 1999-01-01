وفاة رئيس الأرجنتين الأسبق "فرناندو دي لا روا"

توفي الرئيس الأرجنتيني الأسبق "فرناندو دي لا روا"، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 81 عامًا.



وقالت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية إن رئيس الأرجنتين ماوريسيو ماكري كتب على موقع تويتر: "أنعي الرئيس الأسبق فرناندو دي لا روا.. قيادته الديمقراطية تستحق التقدير من جميع الأرجنتينيين. تعازينا لأسرته في هذه الأوقات العصيبة".

وتولى "دي لا روا" الرئاسة في الفترة من ديسمبر 1999 وحتى ديسمبر 2001 عندما استقال من المنصب في ذروة أزمة اقتصادية وسياسية.