الثلاثاء 09 يوليه 2019 الموافق 06 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

مصر

رئيس جامعة حلوان يؤكد ضرورة الاهتمام بتطوير منظومة التعليم العالي

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 07:27 م
الدكتور ماجد نجم
الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان،
أ ش أ
طباعة
أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ضرورة الاهتمام بتطوير منظومة التعليم العالي بالقارة الأفريقية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لدفع العملية التعليمية في المؤسسات الجامعية.

وأضاف رئيس جامعة حلوان - في تصريح اليوم، على هامش مشاركته في مؤتمر اتحاد الجامعات الأفريقية لقادة مؤسسات التعليم العالي - أن مواكبة التطورات المتلاحقة ضرورة لتحقيق التقدم المنشود.

يشار إلى أن المؤتمر الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان "دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز استراتيجية الاتحاد الأفريقي للتعليم العالي بالقارة الأفريقية"، وتنظمه جامعة الأزهر ويستمر حتى 11 يوليو الجاري بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات، هو الأكبر على مستوى القارة لمناقشة قضايا التعليم العالي والبحوث العلمية، ويهدف إلى تطوير التعليم العالي في مصر وأفريقيا طبقا لاستراتيجية الاتحاد الأفريقي.

وشاركت شاركت جامعة حلوان بجناح متميز في معرض أقيم على هامش المؤتمر أعده مكتب العلاقات الدولية لعرض البرامج الجديدة وكتيبات للتعريف بكليات الجامعة، وقد شهد إقبالا كبيرا من أعضاء المؤتمر وممثلي الجامعات الأفريقية الذين أبدوا اهتماما شديدا ورغبة في عقد شراكات مع جامعة حلوان.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بمطروح

منذ حوالي 12 ساعة

فى خدمتك.. تعرف على طريقة إعادة بطاقة التموين الموقوفة

منذ حوالي 21 ساعة

"وجوه لا يطيقها الجمهور".. هل يحترم أحمد شوبير نفسه ويعتزل الإعلام؟

منذ ساعتين و 47 دقيقة

أجيري يفضح مسئولي الجبلاية: "يخفون نصف راتبي"

ads

الصور

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

زواحف مصرية ومستوردة فى معرض الهواة بحديقة عرب المحمدى

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

ads

الأكثر قراءة

موعد جديد لمباراة القمة في الدوري

أجيري يفضح مسئولي الجبلاية: "يخفون نصف راتبي"

"وجوه لا يطيقها الجمهور".. هل يحترم أحمد شوبير نفسه ويعتزل الإعلام؟

"عبدالعال" يهدد برفع الجلسة العامة

ستوديو

وزير مالية تركيا السابق يكشف سبب استقالته من حزب أردوغان

هل قصد فلوكس الرد على شائعات انفصاله عن هنا شيحة بهذه الصور؟

السفير الجزائري لدي مصر يشيد بتنظيم البطولة وحسن الاستقبال

مكرم محمد أحمد: فوجئنا بأن ترامب قدم تنازلات غير مسبوقة للصين

ads

رياضة

باريس تدعو تركيا لاحترام سيادة قبرص

منتخب مالي يغادر القاهرة بعد خروجه من بطولة أفريقيا

إيكو تصدم جماهير ليفربول بواقع صفقة بيبي

ميلان يبدي اهتمامه بنجم آرسنال الشاب

الرئيس نيوز

لماذ تراجع "النواب" عن رفض "الحد الأقصى" لزيادة المعاشات؟

"اختباء" ناقلة بترول بريطانية في الخليج خشية استيلاء إيران عليها

بالفيديو.. "الآثار" تطالب "الإنتربول" بإعادة تمثال توت عنخ آمون المباع في لندن

غدًا.. بدء صرف معاشات "يوليو" المحولة على البنوك بـ"الزيادة"

منوعات

خسارة العالم من القرصنة المعلوماتية بالمليارات

الكشف عن فائدة ميجان ماركل للعائلة الملكية

العلماء يكشفون سر طول العمر

معجبون ينتقمون من مؤلفي سيناريو "صراع العروش"

كشكول

جامعة الزقازيق: صيانة شبكة الصرف الصحي بقرية تل روزن

انتهاء مهلة اضافة أو تعديل بيانات المتقدمين لـ"أولي ابتدائي"

ننشر رابط التسكين على درجات كادر المعلم

أبرز ما جاء فى الجلسة الثانية من مؤتمر «التعليم العالي» بجامعة الأزهر

إسلام سياسي

فرنسا والجزائر توحدان صفوفهما ضد الإخوان

الإفتاء في مؤتمرها العالمي في أكتوبر: تناقش 4 محاور لاستثمار الخلاف الفقهي

وسائل أعلام تركية تنتقد أردوغان بسبب أخونة طلاب الجامعات

منشقة إخوانية : نقبل المراجعات الفكرية في السجون بشروط

مقالات الرأي
ولاء الشيخ
تعاون لا صدام
لواء.حمدى البطران
السيرة الهلالية
محمد العسيري
محمد العسيرى يكتب :الصعيد الجديد
ماجد حبته
سمكرية.. سفراء وجواسيس
المزيد
ads

الثقافة

المركز الثقافي بطنطا يناقش إبداعات شباب الدلتا

"المنصورة للموسيقى العربية" تتألق في معرض دمياط للكتاب

"يوسف السباعي مسيرة حياة" فى ثقافة السويس

وزيرة الثقافة: "ساقية بيفرلى" أول بذور الفن فى الشيخ زايد (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك