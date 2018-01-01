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عالم

ترامب: الرسوم الهندية على وارداتنا لم تعد مقبولة‎

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 07:25 م
ترامب
ترامب
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انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الهند على خلفية فرضها رسومًا جمركية على وارداتها من سلع الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في تغريدة عبر موقع ”تويتر“، إن “الهند لديها تاريخ طويل من فرض الرسوم على المنتجات الأمريكية“.

وأضاف: “لم يعد هذا الأمر مقبولًا“.

ويوم الخميس الماضي، طلبت الولايات المتحدة إجراء مشاورات مع منظمة التجارة العالمية، بشأن النزاع التجاري مع الهند، على خلفية الرسوم الإضافية التي تطبقها نيودلهي على بعض واردات السلع الأمريكية.

وفي 16 يونيو الماضي، قررت الهند فرض رسوم جمركية على 28 سلعة أمريكية، بينها اللوز والتفاح.

وخلال الشهر نفسه من 2018، أصدرت نيودلهي قرارًا بزيادة الضرائب المفروضة على الواردات بنسبة 120 بالمائة على بضائع أمريكية، ردًا على رفض واشنطن إعفاءها من رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

وفي 2018، بلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والهند نحو 142 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.

ومنذ مارس 2018، تتصاعد توترات تجارية عالمية بين الولايات المتحدة من جهة، وكل من: الصين، والاتحاد الأوروبي، والمكسيك والهند، من جهة أخرى، بسبب ما تعتبره واشنطن ”قوانين غير عادلة“ تؤثر على ميزان تجارتها مع تلك البلدان والتجمعات.

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