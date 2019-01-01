الثلاثاء 09 يوليه 2019 الموافق 06 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

تكنولوجيا

"إنستجرام" يطلق ميزة جديدة لمكافحة التنمر

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 07:24 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
طباعة
أطلق تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ميزة جديدة، لمكافحة المتنمرين عبر منصته.

وتسمح هذه الميزة بتنبيه المستخدمين عندما يمكن اعتبار التعليقات التي يكتبونها مسيئة قبل نشرها، وتمنحهم فرصة التفكير في التعليق والتراجع عنه، وكذلك منع المتلقي من الحصول على إشعار بتعليق ضار، بحسب ما ذكرته مجلة "تايم" الأمريكية.

ومن خلال الاختبارات المبكرة لهذه الميزة، توصلت شركة "إنستجرام"، أنها تشجع بعض الأشخاص على التراجع عن تعليقاتهم ومشاركة شيء أقل إيذاء، بمجرد أن تتاح لهم فرصة التفكير بالتعليق.

كما أعلنت إنستجرام" أنها ستبدأ في وقت قريب باختبار طريقة جديدة أيضا لحماية الحساب من التفاعلات غير المرغوب فيها، والتي تسمى التقييد "Restrict"، وتسمح للمستخدمين بإخفاء التعليقات الواردة من مستخدمين محددين دون تنبيه هؤلاء المستخدمين إلى أنه قد تم كتمهم.

ويمكن للمستخدم اختيار جعل تعليقات شخص ما مقيد مرئية للآخرين، من خلال الموافقة على تعليقاته.

ولن يتمكن "الأشخاص المقيدون" من رؤية وقت نشاط المستخدم على "إنستغرام" أو عند قراءة رسائلهم المباشرة.

وقال رئيس شركة "إنستجرام"، آدم موسيري، في مقابلة مع مجلة "تايم"، إنها مستعدة لاتخاذ قرارات تحمي مستخدميها من التعرض للتنمر عبر الإنترنت، حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض الاستخدام.

وأوضح "موسيري" من خلال المقابلة، أن الشركة مستعدة لاتخاذ قرارت تعني أن الناس يستخدون إنستغرام بشكل أقل إذا كان ذلك يبقي الناس أكثر أمانا.

وكان آدم موسيري جعل من مكافحة التنمر عبر الإنترنت أولوية قصوى بالنسبة له، منذ تولى زمام الأمور في "إنستغرام" خلال شهر أكتوبر، مؤكدا ذلك في اجتماعات مباشرة وفي رسائل البريد الإلكتروني لموظفيه.

وقال موسيري إن "التنمر يمكن أن يضر بسمعتنا وعلامتنا التجارية بمرور الوقت، ويمكن أن يجعل علاقات الشراكة بالنسبة لنا أكثر صعوبة".

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و نصف

موعد جديد لمباراة القمة في الدوري

منذ حوالي 22 ساعة

"صلاح يواصل سقوطه".. ماذا قدّم فتى نجريج لمصر حتى يمنّ عليها؟

منذ ساعة و 16 دقيقة

مباراة استعراضية بين نجوم إفريقيا ومصر على هامش "كان 2019"

منذ ساعة و 19 دقيقة

استبعاد طاهر أبوزيد من ترشيحات اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية

ads

الصور

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

زواحف مصرية ومستوردة فى معرض الهواة بحديقة عرب المحمدى

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

ads

الأكثر قراءة

أجيري يفضح مسئولي الجبلاية: "يخفون نصف راتبي"

موعد جديد لمباراة القمة في الدوري

"وجوه لا يطيقها الجمهور".. هل يحترم أحمد شوبير نفسه ويعتزل الإعلام؟

"عبدالعال" يهدد برفع الجلسة العامة

ستوديو

وزير مالية تركيا السابق يكشف سبب استقالته من حزب أردوغان

هل قصد فلوكس الرد على شائعات انفصاله عن هنا شيحة بهذه الصور؟

السفير الجزائري لدي مصر يشيد بتنظيم البطولة وحسن الاستقبال

مكرم محمد أحمد: فوجئنا بأن ترامب قدم تنازلات غير مسبوقة للصين

ads

رياضة

باريس تدعو تركيا لاحترام سيادة قبرص

منتخب مالي يغادر القاهرة بعد خروجه من بطولة أفريقيا

إيكو تصدم جماهير ليفربول بواقع صفقة بيبي

ميلان يبدي اهتمامه بنجم آرسنال الشاب

الرئيس نيوز

"المالية" تتجه لزيادة الضريبة على السجائر لـ75% من قيمة العلبة

لماذ تراجع "النواب" عن رفض "الحد الأقصى" لزيادة المعاشات؟

"اختباء" ناقلة بترول بريطانية في الخليج خشية استيلاء إيران عليها

بالفيديو.. "الآثار" تطالب "الإنتربول" بإعادة تمثال توت عنخ آمون المباع في لندن

منوعات

خسارة العالم من القرصنة المعلوماتية بالمليارات

الكشف عن فائدة ميجان ماركل للعائلة الملكية

العلماء يكشفون سر طول العمر

معجبون ينتقمون من مؤلفي سيناريو "صراع العروش"

كشكول

جامعة الزقازيق: صيانة شبكة الصرف الصحي بقرية تل روزن

انتهاء مهلة اضافة أو تعديل بيانات المتقدمين لـ"أولي ابتدائي"

ننشر رابط التسكين على درجات كادر المعلم

أبرز ما جاء فى الجلسة الثانية من مؤتمر «التعليم العالي» بجامعة الأزهر

إسلام سياسي

فرنسا والجزائر توحدان صفوفهما ضد الإخوان

الإفتاء في مؤتمرها العالمي في أكتوبر: تناقش 4 محاور لاستثمار الخلاف الفقهي

وسائل أعلام تركية تنتقد أردوغان بسبب أخونة طلاب الجامعات

منشقة إخوانية : نقبل المراجعات الفكرية في السجون بشروط

مقالات الرأي
ولاء الشيخ
تعاون لا صدام
لواء.حمدى البطران
السيرة الهلالية
محمد العسيري
محمد العسيرى يكتب :الصعيد الجديد
ماجد حبته
سمكرية.. سفراء وجواسيس
المزيد
ads

الثقافة

المركز الثقافي بطنطا يناقش إبداعات شباب الدلتا

"المنصورة للموسيقى العربية" تتألق في معرض دمياط للكتاب

"يوسف السباعي مسيرة حياة" فى ثقافة السويس

وزيرة الثقافة: "ساقية بيفرلى" أول بذور الفن فى الشيخ زايد (صور)

صفحتنا ع الفيس بوك