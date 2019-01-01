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رياضة

منتخب مالي يغادر القاهرة بعد خروجه من بطولة أفريقيا

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 07:23 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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غادر القاهرة مساء اليوم منتخب مالي عائدا إلى بلاده بعد خروجه من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حاليا إثر هزيمته أمام منتخب كوت ديفوار بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء امس ضمن مباريات دور ثمن النهائي.

وخصصت شركة ميناء القاهرة الجوي فريقا من العلاقات العامة لاستقبال المنتخب بالمطار وانهاء إجراءات السفر الخاصة به، على متن رحلة الخطوط المغربية كازابلانكا.

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