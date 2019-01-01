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رياضة

إيكو تصدم جماهير ليفربول بواقع صفقة بيبي

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 07:23 م
بيبي
بيبي
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صدمت وسائل الإعلام الإنجليزية عصر اليوم الثلاثاء جماهير ليفربول بشأن تحركات الردز في سوق الانتقالات الصيفية الحالية والأخبار التي تربطهم بتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة.

وقالت صحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية أن ليفربول غير مهتم تمامًا بالتعاقد مع الإيفواري نيكولاس بيبي مهاجم وجناح منتخب ساحل العاج الأول ونادي ليل الفرنسي.

وأفادت الصحيفة الإنجليزية أن ليفربول ومدربه الألماني يورجن كلوب لا يتابعان نيكولاس بيبي وغير مهتمان بضمه عكس الأخبار والتقارير التي خرجت من وسائل الإعلام الفرنسية.

وأفادت صحيفة “ليفربول إيكو” أن نيكولا بيبي الصفقة التي تقدر بحوالي 60 مليون جنية إسترليني وأكثر من الصعب أن ينضم إلى صفوف ليفربول هذا الصيف.

وارتبط اسم نيكولا بيبي بالخروج من صفوف ليل الفرنسي في إتجاه بايرن ميونخ الألماني أو ليفربول الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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