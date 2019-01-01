ميلان يبدي اهتمامه بنجم آرسنال الشاب

أبدى نادي أي سي ميلان الإيطالي، اهتمامه بالتعاقد مع النجم البولندي الشاب كريستيان بيليك لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



وكشفت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية مساء اليوم الثلاثاء، عن رغبة المدرب ماركو جيامباولو المدير الفني الجديد لنادي أي سي ميلان، في تدعيم خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد، بالتعاقد مع الشاب البولندي كريستيان بيليك من نادي آرسنال الإنجليزي هذا الصيف.



ووفقًا للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن نادي ميلان ينوي التحرك نحو التعاقد مع البولندي كريستيان بيليك البالغ من العمر 21 والذي كان معارًا إلى نادي تشارلتون في الموسم الماضي من الجانزر.



وذكرت أن الإسباني أوناي إيمري مدرب النادي اللندني آرسنال، ليس على استعداد لمنح لاعب خط الوسط البولندي كريستيان بيليك فرصة مع الفريق في الموسم الجديد، وهناك تواصل بالفعل من نادي ميلان الإيطالي مع وكيل أعماله.