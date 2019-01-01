السجن 4 سنوات للمتهمين بسرقه كابل كهرباء بالنزهة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهمين بسرقة كابل كهرباء من شركة شمال القاهرة للكهرباء المملوكة للدولة، بالحبس 4 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.



ووجهت النيابة إلى المتهمين "عصام.ع.م"،32سنة، "حمدى.م.س" 37 سنة، بتهمة الشروع فى سرقة كابل كهربائي، مما ترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي، من داخل غرفة توصيل الكهرباء، التابعة لشركة شمال القاهرة للكهرباء المملوكة للدولة بمنطقة النزهة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة النقيب "أحمد محمد" من مباحث شرطة قسم النزهة بأنه حال مروره بالشارع لتفقد الحالة الأمنية، ابصر على المتهمين، أثناء قيامهما بالشروع فى قطع كابل كهربائى من داخل غرفة توصيل الكهرباء التابعة لشركة شمال القاهرة، مستخدمين "منشار حديدي" وتمكن من القبض عليهم، وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة.



وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.