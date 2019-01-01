موريلو يقترب من العودة إلى الدوري الإيطالي

أفادت “سكاي سبورتس” إيطاليا، اليوم الثلاثاء، أن المدافع الكولومبي جيسون موريلو على أعتاب العودة إلى الدوري الإيطالي.



مدافع فالنسيا البالغ من العمر (27 عامًا) قضى الموسم الماضي معارًا لنادي برشلونة، لكنه عانى من الإصابات ولعب أربع مرات فقط خلال فترة تواجده بكامب نو.



موريلو انضم لصفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، على سبيل الإعارة من صفوف فالنسيا مقابل 1.2 مليون يورو، مع خيار الشراء النهائي مقابل 25 مليون يورو، لكن النادي الكتالوني لم يقتنع بقدراته لتفعيله.



وبدأ الكولومبي الدولي مسيرته المهنية في أودينيزي وقضى موسمين في إنتر ميلان، حيث لعب 69 مباراة في جميع المسابقات.



ووفقًا لنفس المصدر موريلو سينضم على سبيل الإعارة إلى سامبدوريا لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء في الصيف المقبل مقابل 12 مليون يورو.