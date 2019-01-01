بيراميدز يسعى لضم مدافع الجيش

دخل مجلس إدارة نادي براميدز في مفاوضات شفهية مع مسئولي طلائع الجيش، من أجل الحصول على خدمات المدافع أحمد سامي.



ويرغب بيراميدز في تدعيم خط دفاعه بالظفر باللاعب أحمد سامي، نجم المقاصة السابق وطلائع الجيش الحالي.



ويرسل نادي طلائع الجيش خلال الساعات المقبلة الشروط المالية لاتمام الصفقة في ظل عدم ممانعة المسئولين في النادي عن اطلاق سراح اللاعب.



وكان الأهلي قد أعلن رغبته في ضم اللاعب في الموسم الماضي قبل أن ينتقل من فريقه الفيومي لصفوف النادي العسكري.