يوفنتوس سيحسم صفقة "دي ليخت" خلال أيام

أفادت “سكاي سبورت إيطاليا” أن نادي يوفنتوس قد يحسم صفقة المدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت هذا الأسبوع.



وانضم اللاعب الذي البالغ من العمر 19 عامًا إلى تدريبات أياكس بشكل طبيعي مع بقية زملائه في الفريق، لكن الصحافة الإيطالية والهولندية ما زالت تؤكد على رغبته في الانتقال إلى يوفنتوس.



ويملك يوفنتوس اتفاقًا نهائيًا مع الهولندي الدولي سيوقع بموجبه على عقد لمدة 5 سنوات، وسيحصل على راتب 9 مليون يورو سنويًا بالإضافة إلى الحوافز.



وتبقى نقطة الخلاف حاليًا بين الناديين بشأن قيمة الصفقة، وقدم يوفنتوس عرضًا أولًا قدر بـ 55 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز لكن تم رفضه، ومن المرتقب أن يقدم النادي الإيطالي عرضًا جديدًا محسنًا.



ويوجد يوفنتوس في موقف قوة بعد الحصول على موافقة دي ليخت وانسحاب برشلونة وباريس سان جيرمان من الصفقة.



ويسعى المدير الرياضي فابيو باراتسي للحصول على توقيع الهولندي قبل مغادرة السيدة العجوز للقيام بالجولة الاستعدادية في آسيا استعدادًا للموسم القادم.



وعزز يوفنتوس هذا الصيف دفاعه بالفعل بضم ديميرال، وكريستيان روميرو.