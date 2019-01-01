ناينجولان يفتح الباب أمام الأندية الصينية

كشفت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية اليوم الثلاثاء، عن فتح النجم البلجيكي رادجا ناينجولان الباب أمام الأندية الصينية الراغبة في التعاقد معه، بعد تأكيد رحيله من نادي إنتر ميلان في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



وأكد المدير الرياضي لفريق إنتر ميلان بيبي ماروتا منذ أيام قليلة، أن لاعب إنتر ميلان رادجا ناينجولان ليس من مخططات فريق النيراتزوري للموسم المقبل.



ووفقًا للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن بعد أن أوضح البلجيكي رادجا ناينجولان الذي يبلغ من العمر 31 عامًا أنه يرغب في البقاء بالدوري الإيطالي، يبدو أنه غير قراره في الأيام القليلة الماضية، حيث التقى بوكيله وأبلغه بالتفاوض مع الأندية الخارجية والصينية.



وأشارت إلى أن وكيل أعمال البلجيكي رادجا ناينجولان يتفاوض في الوقت الراهن مع شنغهاي شنهوا وداليان ييفانغ الصينيين، وسيتوجب عليهما التوصل إلى اتفاق سريع مع اللاعب وناديه إنتر ميلان الإيطالي لضمه قبل إغلاق سوق الانتقالات في الصين 31 يوليو المقبل.



يذكر أن اللاعب البلجيكي لعب 36 مباراة في الموسم المنقضي، حيث سجل سبعة أهداف وصنع ثلاثة أهداف أخرى.