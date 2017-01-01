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اقتصاد

المصرية للاتصالات وإريكسون تستعرضان تجربة رياضية مبهرة في استاد الإسكندرية

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 07:19 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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أعلنت المصرية للاتصالات بالتعاون مع إريكسون عن توفير تجربة استثنائية لعشاق الرياضة في استاد الإسكندرية، حيث تستعرض الشركتان عروضًا تجريبية مبهرة تستند إلى مفاهيم مبتكرة مثل الواقع المعزز، والواقع الافتراضي، والواقع المختلط بالإضافة إلى تقنية التعرف على الوجوه والذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة إلى المذيعين والمتابعين والرياضيين على حد سواء، تثري تقنيات إريكسون الرائدة التجربة الرياضية، لتجعل الناس أكثر قربًا من قلب الحدث، وتخلق طرقًا غامرة جديدة لإظهار أهمية الالتزام والحماس والعمل الجماعي في الألعاب الرياضية. وتوفر التقنيات المستقبلية تجربة استثنائية للمعجبين من خلال توفير القدرة على تجربة المباريات من نقاط جديدة أكثر ملاءمة، باستخدام الهواتف للتبديل بين كاميرات الواقع الافتراضي المختلفة بزاوية 360 درجة، فائقة الوضوح والتي تقوم بتصوير جميع أنحاء الملعب.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات:يبحث المستهلكون دائمًا عن طرق جديدة لتجربة المحتوى الرياضي المفضل لديهم. ويوفر لنا تطور التكنولوجيا، القدرة على دفع الحدود ونقل المستهلك إلى قلب اللعبة نفسها. ويعتبر استاد الإسكندرية مكان مثالي لإثبات مدى تطورنا التكنولوجي، وأهمية التكنولوجيا بالنسبة للجماهير.

ومن جهتها قالت رافيه إبراهيم، رئيس إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا:نحن نتعاون مع المصرية للاتصالات بهدف إلهام المعجبين عن طريق تسليط الضو على الامكانات المستقبلية، يمثل هذا التعاون علامة فارقة في شراكتنا الطويلة، حيث نجلب تقنياتنا المبتكرة لرفع تجربة المستهلك وتمهيد الطريق للجيل الخامس.

أعلنت الشركتان في 25 فبراير، عن إطلاق شبكة تقنية الجيل الخامس السحابية للمصرية للاتصالات، حيث تم الاحتفال بالتطبيق الناجح لتقنية الذكاء الاصطناعي في بيئة الاتصالات السحابية وستقوم الشركتان عبر هذا التعاون المشترك في استاد الإسكندرية، بتنفيذ شراكتهما الطويلة الأمد التي تدعم استراتيجية المصرية للاتصالات لزيادة الفعالية وأتمتة الشبكات وتعزيز التجربة التشغيلية.

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