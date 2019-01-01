مون يجتمع برؤساء كبرى الشركات الكورية لمناقشة قيود التصدير اليابانية

أعلن المكتب الرئاسي - البيت الأزرق - اليوم، أن الرئيس الكوري مون جيه-إن يعتزم عقد اجتماع مع رؤساء كبرى الشركات بالبلاد خلال الأسبوع الجاري لمناقشة التدابير المضادة لقيود الصادرات اليابانية.



دعا مون 30 رئيسا للشركات التي تقدر أصولها مجتمعة بـ 10 تريليونات وون (8.5 مليار دولار أمريكي)، وممثلو 4 اتحادات للأعمال لحضور جلسة في مكتبه في سيئول صباح يوم غد الأربعاء.



يعد هذا أول اجتماع للرئيس مع قادة الأعمال في البلاد منذ 15 يناير الماضي، عندما استضاف حدث مماثل في البيت الأزرق، حضره حوالي 130 شخصية بارزة من رجال الأعمال.



هذا وذكر مسئولو البيت الأزرق، إن مون سيستمع خلال الجلسة إلى الصعوبات التي تواجه الشركات المحلية، ومن المقرر أن يتبادلوا الآراء حول كيفية التعامل مع قيود التصدير اليابانية بطريقة "واقعية."



تبنت اليابان الأسبوع الماضية مجموعة من اللوائح المشددة لتصدير بعض المواد الصناعية الرئيسية إلى كوريا الجنوبية، فيما بدى أنه تدابير انتقامية لرفض سيئول تشكيل لجنة تحكيم تضم دولة ثالثة؛ للفصل في النزاعات الدائرة حول بعض القضايا التاريخية.