الصين ترحب بجهود النرويج لدعم المحادثات بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الثلاثاء) إن الصين ترحب بجهود المجتمع الدولي ومن بينها جهود الحكومة النرويجية في دعم المحادثات بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا.



وعقد ممثلو الحكومة والمعارضة في فنزويلا الجولة الثالثة من المحادثات أمس الإثنين في بربادوس في إطار جهود الوساطة للحكومة النرويجية.



وعندما طلب منه التعليق، أخبر المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانج الصحافة بأن موقف الصين بشأن القضية الفنزويلية "ثابت واضح."



وأوضح قنج أنه "بدعم ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، تعتقد الصين أن هذه القضية يتعين حلها بشكل مستقل من الحكومة والمعارضة في فنزويلا من حوار سياسي شامل في إطار الدستور."



وقال "إننا نأمل أن يستطيع المجتمع الدولي احترام القانون الدولي وبذل جهود بناءة لمساعدة الحكومة والمعارضة في فنزويلا على إيجاد تسوية سياسية في وقت مبكر"، مضيفا أن الصين تأمل أن تتمكن فنزويلا من استعادة الاستقرار والتنمية في أسرع وقت ممكنة.