نائب محافظ الوادي يتفقد محطات الطاقة والمياه بدرب الأربعين

تفقدت حنان مجدي نائب المحافظ صباح محطه الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بالقرية الرابعة بقرى درب الأربعين التي تبلغ قدرتها ٥٠٠ كوات بتكلفة ١٠ مليون جنيه، وتم إنشائها لمساعدة مولد الطاقة الكهربائية المقام بالقرية لتوفير خدمة الكهرباء للقريتين الثالثة والرابعة، بناء على توجيهات محافظ الإقليم لمتابعة المشروعات الخدمية المقدمة للمواطنين.



وأشادت حنان خلال تفقدها لأقسام المحطة التي تم تصميمها بأحدث الوسائل التكنولوجية بخدمة التحكم الإلكتروني عن بعد في التشغيل والإيقاف، كما أنه يوضح حجم الاستهلاك والفائض بالمحطة.



وتفقدت محطة تحلية وتنقية مياه الشرب المقامة شمال القرية وأقيمت لتحلية مياه الآبار ذات الملوحة العالية وتوفير شرب نقية للمواطنين بالقريتين الثالثة والرابعة، بتكلفة ٦ مليون جنيه لتوفر مقدار ٢٠٠ م٣ اليوم من المياه لأهالي القرية.