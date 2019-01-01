المشدد 10 سنوات لمسجل خطر بتهمة تجارة البانجو في شبرا

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بشبرا.



البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شبرا، معلومات تفيد بقيام مدحت.أ 33 سنه، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم شبرا مكانا له لترويج تجارته غير المشروعه، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.



وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة " 1.5 كيلو من مخدر البانجو، وذلك أثناء استعداده لترويجها بالمنطقة، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، التى احالته لمحكمة الجنايات، حتى صدر الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.