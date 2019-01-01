طائرات أسرع من الصوت أحد مجالات التعاون الواعدة بين روسيا والإمارات

كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، عن مجالات التعاون الواعدة بين روسيا والإمارات، ولاسيما في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان.



وقال الوزير عقب لقائه وفد دولة الإمارات على هامش فعاليات القمة العالمية للتصنيع والصناعة، إن الجانبين بحثا تطوير العلاقات في صناعات مثل الأدوية والكيميائيات، خاصة الأسمدة المعدنية.



وأضاف، أن الجانب الإماراتي أبدى رغبته في الإنتاج المشترك لطائرات ركاب تفوق سرعتها سرعة الصوت، كذلك تم التطرق للتعاون في مجال الاستثمار، مشيرا إلى أن الجانب الإماراتي يدرس مختلف القطاعات الاقتصادية للتعاون والاستثمار.



وانطلقت اليوم في مدينة يكاتيرينبورج فعاليات النسخة الثانية من القمة العالمية للتصنيع والصناعة، والتي جمعت قادة الحكومات والقطاع الصناعي والمجتمع المدني.