النيابة تأمر بتشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب انهيار "صومعة المنيا"

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على ملف إنشاء الصومعة وجميع المستندات المتعلقة بها وكلفت الرقابة الإدارية بعمل التحريات اللازمة عن الواقعة.



كما أمرت بتشكيل لجنة هندسية من المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للوقوف علي أسباب الانهيار.



وأمرت النيابة أيضا بتشكيل لجنة من وزارة التموين وشركة مطاحن مصر الوسطي بالمنيا والرقابة العامة للهيئة العامة للصادرات والورادات لحصر كميات الأقماح المخزنة بالخلايا الثلاثة للصومعة المنهارة.



يشار إلى أنه انهارت صومعة قمح بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، أمس الاثنين، دون وقوع وفيات أو إصابات بشرية.



وتلقت أجهزة الأمن بالمنيا، بلاغا بدوي انفجار هائل، بمركز بني مزار، وبالفحص تبين انهيار صومعة قمح يبلغ ارتفاعها نحو 30 مترًا، وحتى الآن لم يُجرى رصد وقوع وفيات أو إصابات بشرية.