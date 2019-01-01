انفوجراف.. التفاصيل الكاملة لمطار العاصمة الإدارية الدولى

مطار العاصمة الإدارية يبعد حوالي 30 كيلومتر من شرق مطار القاهرة الدولي، ويربط بين طريق "القاهرة-السويس" عن طريق تقاطع حر، ليحقق الدخول والخروج للمطار بتقاطعات حرة آمنة، ويعمل على الحد من الزحام المروري أثناء الدخول والخروج من المطار.



وتبلغ مساحة المطار 16 كيلومتر مربع، ويحتوى على مبنى رئيسي أقيم على مساحة 5 آلاف متر مربع، ويضم مبنى للركاب يتكون من صالة للوصول وصالة مغادرة وصالة لكبار الزوار، ويسع 300 راكب فى الساعة، ومنطقة الجوازات والجمارك، ومنطقة المطاعم والأسواق الحرة، ويحتوى على 8 مواقف طائرات، ويسع ٤٠٠ سيارة و20 أتوبيسًا، ويضم 45 مبنى خدمي وإداري، ومحطة تنقية وتحلية المياة، ومحطة معالجة الصرف الصحي باستخدام المياة في الزراعة.



وبحسب تصريحات اللواء أحمد جنينة، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الحوية، فإن مطار العاصمة الإدارية سيساهم في تحقيق نقلة تنموية شاملة في المنطقة، خاصة أنه متصل بمشروع محور تنمية قناة السويس، ومنطقة العين السخنة الصناعية التي تضم الموانيء البحرية الهامة، والتي تعد ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة والاستثمار ومقصدًا سياحيًا هامًا في الفترة القادمة.



وأضاف "جنينة"، أنه من المقرر أن يستقبل المطار قريبًا عددًا من الرحلات الجوية، حيث أن هناك اتجاه لتخفيف الضغط الحالي علي مطار القاهرة الدولي عبر مطار العاصمة؛ نظرًا لقربه من شمال وشرق القاهرة، ويخدم المحافظات المختلفة ومدن شرق القاهرة.



وأشار إلى أنه تم إعداد المطار جيدًا بكافة الوسائل الحديثة والمتطورة ليستقبل جميع أحجام الطائرات في الفترة المقبلة، وأن التشغيل التجريبي للمطار يسمح باختبار المرافق الحيوية بطريقة آمنة ومدروسة، حيث يتم التركيز على اختبار كافة الأنظمة التشغيلية، وتحديد المشكلات الفنية ومعالجتها قبل التشغيل الكامل للمطار.



من جانبه، أوضح اللواء وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، أن مطار العاصمة الإدارية يحتوي على برج مراقبة جوى بطول 50 مترًا، وممر بطول 3650 مترًا، وعرض 60 مترًا، مجهز بمنظومة إنارة ممرات للاستخدام الليلي وأنظمة الهبوط الآلى (ILS)، بالإضافة إلى أكتاف الممر التي تصل إلى 15 مترُا من الجانبين، ويسع لاستقبال الطائرات من الطراز الكبير.



وأكد أن المطار صمم وفقًا لأعلى المواصفات العالمية، ومجهز بأحدث الأنظمة الحديثة لتأمين وإدارة المطارات، حيث يوجد به أحدث أنظمة مراقبة بالكاميرات ترصد أدق التفاصيل، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة الحرارية وأنظمة كشف الحقائب بـ"إكس راي"، وأنظمة الإنذار الآلي ضد الحريق ومنظومة للتعامل مع السيول.



وأوضح أنه تم تصميم المطار وفقًا لمنظومة تسمح بتطويره وتوسعته في المستقبل، وذلك لتوافر المساحة وفقًا لزيادة حركة الركاب المتوقعة بتلك المنطقة الواعدة، كما تم مراعاة إضافة تطوير الممرات في المستقبل لتتماشى مع الزيادة في الحركة الجوية.