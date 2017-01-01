الثلاثاء 09 يوليه 2019 الموافق 06 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

السعودية تقر نظاما جديدا للتجارة الإلكترونية

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 05:35 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، إن نظام التجارة الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء، الثلاثاء، "يعزز موثوقية التجارة الإلكترونية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويحفز أنشطة التجارة الإلكترونية".

وأوضحت الوزارة أن النظام يشمل 26 مادة "توفر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال، بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معا".

ويشهد هذا النمط العالمي الجديد من التجارة إقبالا كبيرا من السعوديين، حيث تعد المملكة من أعلى 10 دول نموا في مجال التجارة الإلكترونية في العالم، بنسبة نمو تتجاوز 32 في المئة، وقد وصل حجم تداولاتها إلى 80 مليار ريال خلال عام 2018.

ويعرَّف النظام التجارة الإلكترونية بأنها "كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي التي تهدف لبيع أو تبادل منتجات أو خدمات، أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بها، وتسري أحكامه على التاجر أو الممارس عبر الوسائل الإلكترونية، والمتسوق الإلكتروني، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويعزز النظام سبل الإفصاح عن بيانات التواصل مع المتجر الإلكتروني أو الممارس للنشاط بما يحفظ جميع الحقوق، وبيان الخصائص الأساسية للسلع والخدمات، كما يحمي البيانات الشخصية للمتسوق الإلكتروني ويحدد مسؤوليتها ويمنع استخدامها لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها.
ويؤكد النظام على ضرورة الإفصاح عن مقر عمل موفر الخدمة المحدد في السجل التجاري، وإذا لم يكن لممارس النشاط مقر عمل يؤخذ بمحل إقامته، كما يلزم الممارسين بأحكام والتزامات المهن المرخصة التي تتطلب ترخيصا أو تصريحا لممارستها.
ويشترط نظام التجارة الإلكترونية على موفري الخدمات تقديم بيانات للعقود الإلكترونية توضح فيها أحكام العقد وشروطه، والإجراءات الواجب اتباعها، وتفاصيل الأسعار، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ والضمان، إن وجد وغيرها.وينظم حق المستهلك في استرجاع المنتج خلال 7 أيام في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة من الخدمة أو الحصول على المنفعة من أي منها، ويستثنى من ذلك حالات معينة حددها النظام أبرزها: كون المنتج مُصنع بطلب المستهلك، أو يندرج ضمن خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام وغيرها.
ويعالج أيضا مشكلة التأخير في تسليم المنتجات أو الحصول على الخدمات، ويعطي المستهلك حق إلغاء العملية الشرائية إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوما.
كما ينظم سوق الإعلانات التجارية الإلكترونية لحماية المستهلك من الإعلانات المخالفة أو المضللة، ويلزم بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان عند الإبلاغ عنه.
وأوكل النظام لوزارة التجارة والاستثمار مهمة الإشراف على قطاع التجارة الإلكترونية، وإصدار القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها.
وشدد النظام على تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام أو لائحته التنفيذية، ومعاقبة المخالف بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: الإنذار، إيقاف مزاولة النشاط "مؤقتا أو دائما"، حجب المحل الإلكتروني "جزئيا أو كليا"، غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
كما يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة "أو أكثر" من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو أي وسيلة أخرى مناسبة.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 15 دقيقة

أجيري يفضح مسئولي الجبلاية: "يخفون نصف راتبي"

منذ 42 دقيقة

النيابة تأمر بتشكيل لجنة هندسية للوقوف على أسباب انهيار "صومعة المنيا"

منذ حوالي 20 ساعة

"صلاح يواصل سقوطه".. ماذا قدّم فتى نجريج لمصر حتى يمنّ عليها؟

منذ حوالي 13 ساعة

حسام البدرى يكشف حقيقة رحيل قفشة وعبدالله السعيد إلى الزمالك

ads

الصور

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

زواحف مصرية ومستوردة فى معرض الهواة بحديقة عرب المحمدى

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

ads

الأكثر قراءة

أجيري يفضح مسئولي الجبلاية: "يخفون نصف راتبي"

"وجوه لا يطيقها الجمهور".. هل يحترم أحمد شوبير نفسه ويعتزل الإعلام؟

"عبدالعال" يهدد برفع الجلسة العامة وعودة قانون الإيجار القديم للجنة

النائب العام يحيل بلاغات ضد اتحاد الكرة إلى "الأموال العامة"

ستوديو

تعرف على طريقة إسعاد يونس فى معاقبة أحفادها.. فيديو

محسن صالح للاعبى تونس: "عندكوا إحساس مش زى ناس عايزين مداس"

تكريم محمد رمضان للمرة الأولى فى مهرجان "بياف"

الليلة.. برنامج "القاهرة اليوم" يحتفي بذكرى عبدالمنعم مدبولي

ads

رياضة

أجيري يفضح مسئولي الجبلاية: "يخفون نصف راتبي"

مطعم "ميسى" يقدم وجبات للمشردين فى الأرجنتين

ريال مدريد يغادر إلى مونتريال لبدء التحضير للموسم الجديد

"الشباب والرياضة" تنظم جولة سياحية بالأهرامات للصحفيين الأجانب المشاركين فى أمم إفريقيا

الرئيس نيوز

بعد انقطاعه أكثر من شهر.. عودة الإنترنت في السودان

النيابة تكلف الرقابة الإدارية بتحريات عن انهيار "صومعة قمح" بالمنيا

غدا.. التصويت النهائي في "النواب" على مد "الطوارئ" 3 شهور

البرلمان يأذن للنيابة بسماع أقول نائب "الغربية" في "إهدار مال عام"

منوعات

دراسة تدحض فائدة بدائل شائعة لمواد غذائية

عروض سينمائية مجانية في الهواء الطلق بباريس بترجمة إنجليزية

يكافح الأمراض ويحسن المناعة.. 5 فوائد عظيمة للفطر

شاب بريطاني يقدم أغرب طلب زواج

كشكول

"الزناتي": اتحاد المعلمين العرب يحمل على عاتقه دعم التضامن

ننشر شروط الإلتحاق بشعبة العلوم الإسلامية بالثانوية الأزهرية

ننشر عدد أيام الإجازات الاعتيادية للعاملين بالمدارس

رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة كلية العلوم دور مايو 2019

إسلام سياسي

فرنسا والجزائر توحدان صفوفهما ضد الإخوان

الإفتاء في مؤتمرها العالمي في أكتوبر: تناقش 4 محاور لاستثمار الخلاف الفقهي

وسائل أعلام تركية تنتقد أردوغان بسبب أخونة طلاب الجامعات

منشقة إخوانية : نقبل المراجعات الفكرية في السجون بشروط

مقالات الرأي
ولاء الشيخ
تعاون لا صدام
لواء.حمدى البطران
السيرة الهلالية
محمد العسيري
محمد العسيرى يكتب :الصعيد الجديد
ماجد حبته
سمكرية.. سفراء وجواسيس
المزيد
ads

الثقافة

وزيرة الثقافة الإماراتية: بينالي القاهرة يعكس الدور الحيوي للفن المصري

"الناشرين المصريين" يفتح باب الاشتراك في معرض الساقية للكتاب

المايسترو فاروق البابلي في ضيافة "صالون مقامات" بقصر الأمير بشتاك

زاهى حواس يكشف أسرار وخبايا مقبرة توت عنخ آمون فى كتاب جديد

صفحتنا ع الفيس بوك