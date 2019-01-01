رئيس جامعة طنطا يتابع أعمال الصيانة بمنشآت كلية التجارة

تفقد الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، خلال جولة ميدانية بكلية التجارة، أعمال الصيانة، رافقه خلالها الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث كان في استقبالهم الدكتور عادل الميهي، عميد الكلية.



وشملت الجولة متابعة أعمال الصيانة والتجديد بعدد من مباني الكلية، وذلك للتأكد من جاهزيتها في ضوء استعدادات الكلية للعام الدراسي الجديد، حيث أشاد رئيس الجامعة بالالتزام بمعايير الجودة، مؤكدًا حرص الجامعة على التطوير الدائم لمنشآتها.



وأشاد رئيس الجامعة، بمجهودات إدارة الكلية في إسراع وتيرة العمل مؤكدًا حرص الجامعة على إنهاء الأعمال قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.