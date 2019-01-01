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حوادث

التحقيق في وفاة طفل غرقًا في حمام سباحة بالنزهة

الثلاثاء 09/يوليه/2019 - 05:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
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فتحت نيابة النزهة الجزئية، تحت إشراف أحمد عز الدين المحامي العام، تحقيقات موسعة في وفاة طفل نتيجة غرقه بنادي رياضي، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن جثة الطفل عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة.

واستمعت النيابة لأقوال والد الطفل، الذي اتهم مشرفي حمام السباحة بالتسبب في وفاة ابنه 5 سنوات، مشيرا إلى أن ابنه جرى تسليمه إلى مشرف حمام السباحة فى النادى، وطلب منه الاعتناء به بعض الوقت بسبب إلحاح ابنه على النزول إلى حمام السباحة وعدم انتظاره تغيير ملابسه للنزول معه، وأنه لم يتأخر دقائق وعاد إلى حمام السباحة ولم يجد ابنه فى المكان، وعقب البحث عنه جرى استخرجه من قاع المياه فى حمام السباحة جثة هامدة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي قررت حبس مشرفين حمام السباحة 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لهم تهم الإهمال.

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