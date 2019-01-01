"مجدى" تلتقي أهالي درب الأربعين لبحث مشكلة التسريب من التعليم بالوادي الجديد

التقت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد مع أهالي القرية الرابعة لقري درب الأربعين بمركز باريس وذلك لبحث ومناقشة مشكله تسرب الفتيات من التعليم على أرض الواقع وإيجاد حلول لها، بناء على تعليمات محافظ الاقليم.



وجاء ذلك خلال جولتها التفقدية للقرية بحضور يوسف مرزوق رئيس المركز وعبير متولي مقرره المجلس القومي للسكان وعدد من التنفيذيين المعنيين.



وأكدت مجدي أن مشكلة التسرب من التعليم تزيد من معدلات الأمية والجهل والبطالة وتضعف البنية الاقتصادية والإنتاجية للمجتمع والفرد، كما تفرز للمجتمع ظواهر خطيرة كالزواج المبكر الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم المشكلات الاجتماعية، حيث وجهت بضرورة مواجهة تلك المشاكل من خلال مواصلة التعليم خاصة للفتيات الذين يعدون بمثابة النواة الحقيقية للتركيبة المجتمعية لمستقبل الدولة، لافتة إلى أن غالبية النماذج المشرفة للفتيات بالمحافظة الذين حصلوا على مراكز علميه متقدمة هم من أبناء القرى البسيطة.

ومن جانبها أشارت عبير متولي مقرره المجلس القومي للسكان باستمرار حملات التوعية وورش العمل التي ينظمها المجلس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للقضاء على مشكلة التسرب من التعليم بمختلف مراكز المحافظة، مشيرة إلى أن حملة التعليم مستمر التي اطلقها المجلس تحت رعاية محافظ الإقليم وبمشاركة مديرية التربية والتعليم سوف تجوب كافه القري بالمحافظة لتحقيق أهدافها.