بالصور.. لجنة وزارية تتفقد 5 مراكز خدمات تموينية بالإسكندرية قبل افتتاحها

تفقد محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، مراكز خدمات المواطنين التموينية المطورة، فى إطار الاستعدادات النهائية، احتسابًا لافتتاحها خلال الفترة القليلة القادمة.



جاء ذلك بحضور اللجنة الفنية المكلفة من الوزارة، برئاسة طلعت حسن مدير عام شئون المديريات والمجتمعات العمرانية، وتضم اللجنة أعضاء ممثلين لقطاعات متخصصة بالوزارة، ممثلين لمركز معلومات الوزارة، وشئون الأفراد.



وبدأت الجولات بزيارة مركز خدمة المواطنين بالعجمى، ومتابعة أعمال البنية التحتية، والتى أوشكت على الانتهاء تمهيدا لاستلامه هندسيًا، ثم توجهت الزيارة إلى مركز خدمة المواطنين حى غرب، والذى تم استلامه هندسيًا، وتم تسليم الأجهزة وفى انتظار افتتاحه، وتم معاينه من قبل اللجنة وفحص الأجهزة والمعدات فنيًا.



كما انطلقت الزيارة إلى مركز خدمات المواطنين سيدى جابر، وتفقد المكان والأجهزة التى تم استلمها وفحصها فنيًا، وتوجهت الجولات إلى مركز خدمات المواطنين بطوسون، وتفقد المركز بعد انتهاء أعمال التطوير، والاستلام الهندسى له، وتسليم الأجهزة والمعدات وفحصها فنيًا.



واختتمت الجولات بزيارة مكتب خدمات المواطنين بأبو قير، وتفقدت اللجنة أعمال التطوير التى تمت به استعدادًا لتسليم الأجهزة وفحصها فنيًا تمهيدًا لافتتاحه عن قريب خلال الفترة القادمة.