"حملة فرعون" يصل الصالات الإماراتية غدًا

تستقبل صالات السينما الإماراتية والخليجية، غدًا الخميس، العرض الجماهيري الأول لفيلم "حملة فرعون" بطولة النجم المصري عمرو سعد.



فيلم "حملة فرعون" مأخوذ عن قصة الفيلم الياباني "الساموراي السبعة" الذي أنتج عام 1954، وأخرجه أكيرا كوروساوا، وأعاد النجم عادل إمام تقديمها في فيلم "شمس الزناتي".



ويعيد "حملة فرعون" تقديم القصة بروح عصرية ويشارك في بطولته النجم العالمى مايك تايسون وهافثور يوليوس بيورنسون، نجم مسلسل "صراع العروش"، والمصارع المصري العالمي كرم جابر.



تدور أحداث الفيلم، الذي حقق في الصالات المصرية إيرادات وصلت إلى 16 مليون جنيه مصري بعد 4 أسابيع فقط من عرضه، بالرغم من المنافسة الشديدة في الموسم السينمائي، في إطار تشويقي حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، الذي يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر. ويضطر فرعون إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه من يد إحدى العصابات الداعشية، وإنقاذه برفقة مجموعة من أصدقائه، الذين يظن بعضهم أنهم سافروا إلى هناك للبحث عن كنز كبير في منطقة الصراع.



الفيلم من تأليف كريم حسن بشير، ويضم الفنانين رامز أمير، روبي، سوزان نجم الدين، محمود عبدالمغني، وبيومي فؤاد، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن إنتاج محمد السبكي.