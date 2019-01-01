محافظ بني سويف يصدر قرارا بتكليف رئيسا لمجلس قروي ونائب لرئيس مدينة

أعلنت محافظة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، فى بيانها أن محافظ الإقليم أصدر قرار رقم (1118) لسنة 2019، والذي تضمن تكليف وليد كامل حسن عطيه رئيس المجلس القروي لجزيرة ببا، بالعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، وتكليف محمد مختار محمد منصور من الدرجة الثانية التخصصية بمجموعة التنمية الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، للقيام بتسيير أعمال المجلس القروي لجزيرة ببا.



وقال محافظ بنى سويف خلال البيان إن هذه القرارات تستهدف ضخ دماء جديدة في المحليات والدفع بالعناصر الشبابية لتولى الوظائف القيادية وتوفير الخدمات للمواطنين والقدرة على دفع معدلات تنفيذ المشروعات من خلال المتابعة اليومية والتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب ومنحهم الفرصة الحقيقية لتولي الإدارة والمناصب على أسس ومعايير من أهمها الاختيار الجيد والتأهيل والتدريب والتفكير الإبداعي لشغل الوظائف القيادية.